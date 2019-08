Quando il temporale TERRESTRE diventa MARITTIMO

Quante volte vi siete trovati su una spiaggia in piena estate con rovesci e temporali che infuriano alle vostre spalle? Dopo aver udito il primo tuono vi sarete insospettiti, pensando che da un momento all'altro il temporale poteva raggiungervi.

Nella maggior parte dei casi, invece, dopo una mezzora di "baccano", la quiete estiva torna ad invadere la spiaggia, senza che nulla sia successo.

I temporali sui rilievi, difatti, sono una prerogativa del periodo estivo e non sono necessariamente il segnale di un deterioramento dello stato del tempo.

Il potere stabilizzante del mare in estate è notevole, soprattutto nelle ore più calde; il divario termico gioca a sfavore per la costruzione di nubi e i temporali solitamente si mantengono alla larga dalla battigia.

Quando la stagione estiva è ormai agli sgoccioli, il potere stabilizzante del mare tende a ridursi. Nel semestre freddo il Bacino del Mediterraneo si trasforma spesso in una fucina di temporali che possono guadagnare terreno verso le coste, causando anche nubifragi.

Quando compaiono i temporali marittimi significa che la terraferma sta perdendo calore a scapito degli specchi di mare che circondano il nostro Paese (che hanno un potere calorico nettamente maggiore). Significa, in poche parole, che l'estate è agli sgoccioli.

Un temporale marittimo può formarsi anche in piena estate in seno ad una saccatura molto pronunciata, ma è un'eventualità rara e comunque estemporanea. In questo caso, passata la sfuriata temporalesca, il tempo si rimette al bello e l'estate prosegue indisturbata.

Quali sono le caratteristiche dei temporali marittimi? La quasi assenza di grandine, a scapito di masse piovose notevoli, assai più voluminose rispetto ai temporali "di terraferma". Anche i tuoni sono differenti: nel temporale di terraferma sono secchi e brevi, nei temporali marittimi invece sono cupi, potenti e di lunga durata.

