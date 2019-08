Quando finirà l'ondata di caldo?

Una forte ondata di caldo sta interessando questo fine settimana il nostro Paese. Tra ieri ed oggi sono state misurate temperature molto elevate soprattutto sulle regioni del centro del sud, nelle località interne la colonnina di mercurio ha sfiorato la soglia dei 40 gradi in più di un'occasione. Tra domenica e lunedì su questo settore d'Italia verrà raggiunto l'apice del caldo che potrà portare la colonnina di mercurio fino alla soglia dei +40°C. Tali temperature avranno maggiori possibilità di essere raggiunte nelle località interne che non vengono toccate dalle brezze di mare. Questa ennesima ondata di calore trova risposta nella presenza di una figura di bassa pressione collocata sull'Europa occidentale. Lungo il lato ascendente di questa figura vengo richiamate correnti calde di origine sub-tropicale africana che in queste ore fanno sentire la loro presenza sul bacino centrale ed orientale del Mediterraneo. Ecco la previsione del modello europeo riferita alla serata di domani, domenica 11 agosto:

Nonostante tutto, potremo quasi dire che giunti a questo punto della stagione, con le giornate che iniziano ad accorciarsi, uscire da questa situazione di grande caldo potrebbe essere una realtà in un periodo più breve rispetto a quanto ci si possa aspettare, quantomeno per le regioni del centro e del nord. Le linea di tendenza ipotizzata dal modello europeo nel corso della prossima settimana, mette in luce un passaggio di consegne tra le masse d'aria calde africane e quelle meno calde portate dall'anticiclone delle Azzorre.

In mezzo a questi due grandi anticicloni, il passaggio di un impulso instabile che porterà qualche temporale sparso soprattutto al nord. L'arrivo precoce dei venti di Maestrale al suolo, dovrebbero questa volta assicurare un passaggio di consegne tra le due masse d'aria senza grossi temporali. Nelle prossime due cartine vi mostriamo la differenza di temperatura alla quota di circa 1500 metri tra le ore centrali di lunedì e la mattinata di Ferragosto , giovedì 15: