Quali saranno le aree che riceveranno più PIOGGIA nel prossimi 10 giorni?

Nei prossimi giorni torneranno piogge abbondanti e temporali sulle Alpi? Beh, non dimentichiamoci che per l'arco alpino l'inizio dell'estate è uno dei periodi più piovosi dell'anno a causa di temporali che scaturiscono dallo scontro tra l'aria fresca atlantica e le correnti calde di matrice mediterranea.

Nei prossimi giorni il rischio di nuovi temporali lungo la chiostra alpina sarà concreto, ma gli accumuli piovosi non dovrebbero essere preoccupanti. Ecco la mappa della pioggia attesa (in millimetri) per i prossimi 10 giorni in Italia:

Dicevamo dell'arco alpino dove da qui al 23 giugno prossimo si prevedono tra i 70 e i 90mm di pioggia. Parzialmente Interessate da sconfinamenti temporaleschi anche le alte pianure del nord, con circa 40-50mm.

Al centro saranno possibili i consueti temporali di stagione nelle zone interne appenniniche; tra il Lazio e l'Abruzzo sono attesi tra i 20 e i 30mm. Altrove avremo precipitazioni generalmente inferiori a 10mm o del tutto assenti dove vedete il colore bianco sulla mappa.