Quali regioni accumuleranno più pioggia nei prossimi 10 giorni?

Dopo un lungo periodo di assenza, un redivivo flusso sud-occidentale inserito in un contesto depressionario che andrà ad insediarsi sull'Europa occidentale garantirà buoni apporti pluviometrici alle regioni settentrionali ed in parte alle zone tirreniche del centro.

L'ondulazione della corrente a getto scaturita dall'ondata di freddo precoce sugli Stati Uniti occidentali farà rimontare l'alta pressione in pieno Atlantico. Di rimando, l'aria fredda nord atlantica scenderà sull'Europa occidentale formando una vasta saccatura. L'Italia si troverà sul lato ascendente della figura di maltempo con piogge concentrare al nord e lungo le regioni tirreniche.

Sarà una ghiotta occasione per fare millimetri su alcune aree del settentrione, specie al nord-ovest, prima dell'arrivo del "secco invernale" che negli ultimi anni sembra diventato una prassi.

Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nei prossimi 10 giorni. Ricordiamo che i millimetri sono puramente indicativi e non devono essere presi per oro colato:

L'area che riceverà i maggiori quantitativi di pioggia sarà ubicata tra la Val d'Aosta orientale, l'alto Piemonte e l'alta Lombardia. Precipitazioni mediamente consistenti cadranno anche sulla Liguria e la fascia alpina orientale; sulla Val padana avremo piogge normali, scarse solo su alcuni settori dell'Emilia Romagna.

Al centro piogge scarse sulla Sardegna e lungo il versante adriatico. Lungo il Tirreno piogge normali con qualche picco intenso sull'alta Toscana.

Al sud a ricevere più pioggia saranno la Campania e la Sicilia occidentale. Tutte le altre regioni avranno piogge scarse o molto scarse come sarà il caso della Calabria Ionica.