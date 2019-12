Qualche perturbazione in arrivo la prossima settimana ma l'inverno resta lontano

Quello che stiamo sperimentando in questo scorcio di dicembre si tratta di uno scenario che sta diventando molto frequente nella circolazione atmosferica del nuovo millennio. Specialmente il mese di dicembre, presenta ancora delle anomalie positive molto rilevanti nella regione polare, un elemento di fondamentale importanza che ci permette di capire per quale ragione l'arrivo delle circolazioni invernali più fredde, sia sempre posticipato avanti nel tempo, soprattutto nei mesi di gennaio o meglio ancora febbraio, quest'ultimo con gli standard attuali, risulta il mese più favorito ad accogliere ondate di freddo alle basse latitudini europee e talvolta anche sul Mediterraneo. La prima metà di dicembre sarà destinata a trascorrere sotto l'influenza di una circolazione occidentale tendenzialmente mite, con qualche breve intermezzo di tempo più instabile ipotizzato dal modello europeo nel corso della prossima settimana. A tal proposito, ecco la previsione riferita a giovedì 12:

Volgendo il nostro sguardo alla seconda metà di dicembre, i tempi sono ancora decisamente prematuri ma le prime carte del tempo che stanno uscendo questa sera, ci consentono di tirare già una primissima linea di tendenza su come potrebbero disporsi le pedine atmosferiche, ci sarà molto probabilmente una nuova iniezione di vorticità all'interno del Vortice Polare , dopo la breve frase più ondulata attesa tra il 10 ed il 15 dicembre, appare probabile un nuovo rinforzo delle correnti occidentali sull'Europa, preludio a temperature miti proprio sotto le festività natalizie. Ecco una possibile linea di tendenza calcolata dal modello europeo per domenica 15 dicembre, uno scenario di tempo molto mite, con l'anticiclone collocato con i propri massimi sul Mediterraneo e le grandi depressioni oceaniche che sferzano alle elevate latitudini: