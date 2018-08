Puglia: nubifragi nel barese e allagamenti. Clamorose spiagge deserte a Ferragosto

Intensa ondata di maltempo in atto al sud. Nubifragi su Puglia e Sicilia, solo localmente il Sole.

Come preannunciato il maltempo è giunto sulle regioni del sud nel corso della giornata di oggi, proprio quel Ferragosto tanto atteso per godersi qualche giorno di vacanza. Non tutti sono stati sfortunati, come il caso del Salento o la Calabria centro-settentrionale, dove tutto sommato la giornata è trascorsa sotto il Sole.

Discorso diverso per altre aree come la Basilicata, la Puglia centro-settentrionale, la Sicilia e la Calabria meridionale : nel corso delle ultime ore si sono susseguiti una serie di forti temporali che hanno dato vita a nubifragi e anche locali grandinate. Durante questa passata temporalesca le temperature sono calate ulteriormente portandosi a tratti anche sui 20°C, mentre dove è riuscito a splendere il Sole la colonnina di mercurio ha toccato i 29/30°C, ma senza afa.

Numerosi i disagi nel barese, specie nelle zone di Bitonto e Noicattaro, dove si sono verificati numerosi allagamenti e anche delle esondazioni di alcuni piccoli canali. I nubifragi hanno allagato diverse parti di Bitonto, tra cui il sottopasso, ora tornato percorribile e la zona del passaggio a livello per Molfetta. Disagi anche nella frazione di Mariotto dove è esondato un canale che ha allagato diversi esercizi commerciali.

Un grave incidente è avvenuto sulla Casamassima-Noicattaro, probabilmente a causa delle forti piogge e dell'asfalto scivolosa. Due persone rimaste coinvolte nell'incidente hanno perso la vita.

SPIAGGE DESERTE NEL BARESE

Le nubi minacciose, le piogge e i temporali si sono affacciati in tarda mattinata sul barese impedendo a migliaia e migliaia di vacanzieri di potersi godere una giornata al mare. Incredibile lo scenario desolante sulle spiagge di Capitolo, tra le località più frequentate in estate, proprio nel giorno di Ferragosto!