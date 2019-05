Prove generali di estate entro la fine di maggio: l'accendiamo?

"Prove generali d'estate" sul Mediterraneo nella terza ed ultima decade di maggio; il rialzo delle fasce anticicloniche subtropicali, viaggia di pari passo con l'avvicinarsi di giugno, il primo mese dell'estate meteorologica al cui esordio mancano soltanto 11 giorni. Questo lungo periodo di tempo instabile vedrà la luce ancora il passaggio di una modesta perturbazione nel prossimo fine settimana, un evento che segnerà la chiusura di questo ciclo perturbato primaverile caratterizzato da valori di temperatura inferiori alla media. Ecco la previsione della pioggia prevista dal modello europeo tra sabato 25 e domenica 26 maggio:





Volgendo lo sguardo agli ultimi giorni di maggio, il rialzo delle fasce anticicloniche subtropicali si manifesterebbe attraverso l'espansione dell'alta pressione delle Azzorre in sede iberica, vicina quel tanto che basta da coinvolgere anche l'Italia, soprattutto le regioni più occidentali. Al sud e lungo i versanti adriatici, potrebbe insistere una residua circolazione ciclonica in quota, associata a temporali di calore a sviluppo pomeridiano. Ecco la previsione del modello europeo riferita a lunedì 27 maggio, in cui possiamo osservare l'aumento della pressione e dei geopotenziali sull'Europa occidentale, la perturbazione oceanica ormai "invecchiata" sui bacini meridionali italiani: