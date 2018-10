Protezione Civile: domani intenso maltempo al centro-sud, ecco il bollettino meteo dettagliato

La perturbazione proveniente dai Balcani che in queste ore sta apportando i primi fenomeni di instabilità sulle regioni adriatiche, nella giornata di domani arrecherà piogge e temporali diffusi al centro-sud, con precipitazioni anche di forte intensità.

Vediamo il bollettino meteo elaborato dalla Protezione Civile, che illustra le aree maggiormente colpite dal maltempo:

Previsioni meteo Lunedì 22 Ottobre 2018

Precipitazioni:



- diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Abruzzo orientale e meridionale, Molise centro-orientale, Puglia settentrionale, meridionale e ionica, Basilicata ionica e tirrenica, e su Campania meridionale, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati;



- da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto di Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Campania, e su Calabria e Sicilia settentrionale ed occidentale, con quantitativi cumulati generalmente moderati;



- da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Romagna, Marche, Umbria sud-orientale, Lazio orientale e meridionale e restanti settori della Sicilia, con quantitativi cumulati deboli, fino a localmente moderati su Lazio meridionale.



Nevicate: al di sopra dei 1500 metri sui settori appenninici abruzzesi, con apporti al suolo da deboli a moderati.



Visibilità: nessun fenomeno significativo.



Temperature: in generale sensibile diminuzione, specie nei valori massimi al Centro-Sud peninsulare.



Venti: forti nord-orientali con raffiche di burrasca su Golfo di Trieste, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio settentrionale, settori costieri della Campania e sulla Sardegna; tendenti a forti o di burrasca sud-orientali, su Puglia, Molise ed Abruzzo meridionale; tendenti a forti settentrionali sulla Sicilia occidentale a fine giornata.



Mari: moto ondoso in aumento su tutti i mari che diverranno molto mossi, fino ad agitati i settori Ovest del Tirreno; in serata da agitati a molto agitati il settore Ovest del Tirreno meridionale e lo Stretto di Sicilia.