Prossimi giorni: dove si faranno sentire di più i TEMPORALI? (Mappe interne)

COMMENTO

L'azione del vortice freddo che si è inserito nel Mediterraneo è risultata un po' meno incisiva del previsto dal punto di vista precipitativo. Ci aspettavamo infatti fenomeni più estesi e persistenti, soprattutto considerando la massa d'aria in arrivo. Gli effetti nel campo termico invece ci sono stati eccome e almeno sino a mercoledì mattina l'aria risulterà frizzante, soprattutto nelle zone interne ed appenniniche.



E ORA?

Ora il vortice depressionario tenderà a traslare verso levante colmandosi progressivamente, ma l'Italia rimarrà coinvolta da una conca depressionaria in grado di determinare a tratti episodi di moderata instabilità atmosferica. I modelli però in queste occasioni faticano ad indicare esattamente dove agiscono i focolai temporaleschi, creando qualche imbarazzo anche ai previsori, che pur forti della loro esperienza, devono necessariamente fidarsi dei modelli ad area limitata.



TEMPORALI

Potranno verificarsi sia mercoledì che giovedì lungo la dorsale appenninica del centro che sul nord-est, tra il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e l'Emilia-Romagna, sia pure a macchia di leopardo.

Venerdì 18 e sabato 19 potrebbe esserci una recrudescenza temporalesca sul nord-ovest in grado di coinvolgere anche il restante settore alpino. I fenomeni più probabili sono comunque attesi tra Piemonte ed Appennino ligure.



Domenica 20 non sono previsti fenomeni significativi, mentre per lunedì 21 è atteso un peggioramento temporalesco consistente al nord con fenomeni diffusi in movimento da ovest verso est e riflessi anche sulle zone interne del centro.



MIGLIORAMENTO

Una residua instabilità dovrebbe coinvolgere il Paese martedì 22 e mercoledì 23, perlopiù localizzata sui rilievi alpini ed appenninici, prima che si registri un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche e un rialzo delle temperature.



Potrebbero comunque esserci variazioni importanti rispetto alla linea di tendenza fornita, seguite dunque tutti gli aggiornamenti!