Prossimi al ciclo solare 25?

Le immagini ed i dati raccolti dalla sonda Solar Dynamics Observatory della NASA, suggeriscono una possibile ripresa dell'attività solare, con il probabile esordio del nuovo ciclo solare numero 25. Nella vigilia di Natale infatti sono comparse per la prima volta dopo oltre 200 giorni, due distinte macchie nella superficie della nostra stella, una su ogni emisfero. L'indizio che suggerisce l'esordio del nuovo ciclo solare e la loro polarità magnetica che appare invertita rispetto a quella delle macchie del ciclo attuale.

Ilaria Ermolli lavora all'Osservatorio di Roma dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) precisa che le polarità magnetiche delle macchie solari si invertono da un ciclo solare all'altro, anche a parità di emisfero. Soltanto quando si verifica questo fenomeno possiamo quindi segnare la data di inizio di un nuovo ciclo solare. In questo caso siamo ancora estremamente prematuri ma questi sembrano essere i primi segnali più convincenti circa una ripresa di attività.

Secondo la ricercatrice, alla base delle attuali previsioni, non sembrano esserci i presupposti per un ciclo solare 25 molto intenso, il prossimo ciclo potrebbe essere assai simile al suo predecessore. Per ufficializzare l'inizio di un nuovo ciclo solare, le macchie sulla superficie della nostra stella devono essere più numerose, devono comparire delle nuove regioni attive, mentre quanto stiamo osservando attualmente non è ancora sufficiente a proclamare l'inizio del nuovo ciclo.

Alcuni studiosi hanno avanzato l'ipotesi che il Sole stia andando verso un lungo periodo di minima attività, così come era accaduto tra il 1645 ed il 1715, un lungo periodo di bassa attività, noto anche come minimo di Maunder ma secondo l'esperto di fisica solare Mauro Masserotti, dell'Osservatorio di Trieste dell'Inaf, questa ipotesi appare quantomeno prematura.