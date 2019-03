Prossime ore: SICILIA e SARDEGNA nel mirino della pioggia

La presenza di un vortice ciclonico sul nord Africa influenzerà nelle prossime 24 ore la Sicilia e la Sardegna dove si prevedono piogge anche di una certa consistenza, specie in Sicilia.

Ecco le cumulate piovose previste sulla SICILIA nelle prossime 24 ore, indicativamente dalle 12 di giovedì alle 12 di venerdi 22 marzo:

Punte di 35-40mm potrebbero cadere in prossimità delle Isole dello Stretto, così come tra Ragusa, Gela ed Agrigento; 20mm nel Siracusano, 15mm nel Messinese e 10mm nel Catanese. Sul resto dell'Isola avremo accumui più scarsi, in genere inferiori a 10mm.

Di seguito, gli accumuli piovosi previsti sulla SARDEGNA sempre fino al mezzogiorno di venerdi 22 marzo:

Come si può notare, le piogge più intense, nell'ordine del 10-15mm cadranno sui settori sud-orientali dell'Isola, al limite fino al Golfo di Orosei. La parte settentrionale dovrebbe restare invece all'asciutto.