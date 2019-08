Prossime ore con forti temporali e grandinate al Nord, emanata allerta estofex

Dopo i forti temporali di ieri, anche nella giornata odierna assisteremo ad un peggioramento progressivo delle condizioni meteo sulle regioni settentrionali, per effetto di correnti più fresche in quota che favoriranno l'instabilità atmosferica.

I fenomeni interesseranno soprattutto le aree a ridosso dei rilievi e le medio-alte pianure, rimanendo confinati alla linea del Po (al di sotto infatti permarranno condizioni di stabilità).

Gli indici temporaleschi indicano il rischio di fenomeni particolarmente intensi o violenti fra il pomeriggio e la serata di oggi, infatti un'allerta meteo di livello 2 è stata emessa dal centro Estofex, specializzato nella previsione di temporali e tempeste. L'allerta riguarda in particolare Piemonte, Lombardia e Triveneto.

Messaggio Estofex: un livello 2 (su scala da 1 a 3) è stato emesso per l'Italia settentrionale, principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e in misura minore per precipitazioni eccessive. Sulla regione sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di fenomeni intensi, in particolare una sovrapposizione di CAPE moderato, tra 1000 e 2000 J / kg, e wind shear (0/6 km) da 20 a 25 m / s. Questi indici di instabilità lasciano presagire la formazione di forti temporali che potranno evolvere con elevata probabilità in supercelle.