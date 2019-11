Prossima settimana: un bel "dilemma depressionario" sul Mediterraneo...

Pare ormai assodato che l'inizio della prossima settimana sarà governato da una depressione che scorrazzerà a destra e a manca in area mediterranea, attirando anche un po' di aria fredda dall'est europeo. L'alta pressione sarà di competenza dell'Europa centrale e solo successivamente potrebbe estendersi anche all'Italia.

Le regioni italiane interessate dalle piogge saranno in stretto rapporto con la posizione del minimo depressionario: non sarà facile individuarne le mosse, anche con l'ausilio degli elaborati più performanti. Già adesso, a circa una settimana dalla scadenza previsionale, il modello americano ed europeo optano per soluzioni molto diverse.

La prima mappa mostra la situazione prevista nella notte tra mercoledi 4 e giovedi 5 dicembre secondo il MODELLO EUROPEO:

La spinta dell'alta pressione atlantica, secondo questo elaborato, sarà sufficiente a spedire la depressione verso sud. Così facendo penalizzerebbe con forte maltempo la Sicilia e tutto il Meridione; le regioni settentrionali a parte di quelle centrali si troverebbero invece sotto correnti secche da nord-est, con un po' di freddo e precipitazioni meno probabili.

Questa tesi non è però condivisa dal MODELLO AMERICANO. Ecco cosa prevede il modello di oltre oceano per il medesimo lasso temporale, ovvero la notte tra mercoledi 4 e giovedi 5 novembre:

Secondo questo elaborato, la depressione si posizionerà circa 200km più a nord-ovest, impegnando con piogge e temporali il Tirreno, la Sardegna e gran parte delle regioni settentrionali (specie il nord-ovest) dove potrebbe nevicare sulle Alpi a quote non elevate.

Le regioni meridionali e la Sicilia verrebbero nuovamente escluse dalle piogge, ma sarebbero interessate da forti correnti di Scirocco.

Chi avrà ragione? Al momento è impossibile dirlo anche perchè il modello canadese opta per una soluzione intermedia, ovvero contempla la depressione posizionata sul centro Italia. Continuate pertanto a seguirci...

