Prossima settimana: guardate che TEMPESTE sul nord Europa!

Un vortice polare che più forte non si può! Un altro modo per dire che il tempo in Europa verrà letteralmente sezionato a seconda della latitudine durante la prossima settimana.

Più si andrà a nord piu il tempo sarà perturbato, ventoso e anche freddo. L'area mediterranea, che sta a sud, vedrà quindi l'ennesima espansione dell'alta pressione e della mitezza, anche se qualche veloce disturbo sarà presente anche sulla nostra Penisola.

Guardate la mappa sinottica attesa in Europa per le ore centrali di lunedi 10 febbraio:

Il vortice polare dovrebbe raggiungere il suo apice. Le isobare saranno talmente fitte da non riuscire nemmeno a distinguere i Paesi dell'Europa settentrionale.

TEMPESTE sono comunque attese a nord del 50° parallelo, ovvero sulle Isole Britanniche, sul Mare del Nord, sulla Scandinavia, la zona del Baltico e poi su, verso i golfi di Botnia e Finlandia.

L'Europa centrale e parte dell'Italia verranno interessate da passaggi nuvolosi rapidi associati ad una certa ventilazione occidentale, ma con esiti precipitativi complessivamente scarsi.

La mitezza esasperata sarà di competenza della Penisola Iberica e del Mediterraneo occidentale dove la ventilazione sarà molto scarsa.

Questa situazione si dovrebbe protrarre per gran parte della settimana prossima. Ecco la mappa sinottica attesa per giovedi 13 febbraio:

Si nota ancora un tempo "sezionato" secondo la latitudine. Nuove TEMPESTE arriveranno dall'Atlantico alla volta dell'Europa nord-occidentale.

Sull'Italia nessun cambiamento: azione marginale dei sistemi nuvolosi con un po' di vento, sporadiche precipitazioni e tanta mitezza.

Il vortice polare portrebbe iniziare a mollare la sua tensione attorno al 15 del mese in corso, ma con esiti ancora molto incerti.

Se metti "Mi piace" sulla nostra pagina Facebook riceverai i nostri aggiornamenti meteo direttamente sulla tua bacheca di Facebook e potrai interagire con tutti gli altri nostri fan: https://www.facebook.com/MeteoLive