Prosegue un periodo di tempo instabile ma c'è incertezza per il futuro

Nelle ultime ore la parte più attiva di una perturbazione sta attraversando le regioni del centro e del nord, accompagnata da parecchi temporali e qualche fenomeno di forte intensità. Ad esserne interessate attualmente sono soprattutto Marche, Molise, Abruzzo, Campania e Lazio ma il tempo è previsto in rapido miglioramento. Questa perturbazione poggia radici in una ondulazione della corrente a getto che ha trasportato una perturbazione piuttosto organizzata, con un fronte caldo ed un fronte freddo ben separati. Nelle prossime ore effimero miglioramento delle condizioni atmosferiche, poi una nuova perturbazione prevista interessare le regioni del versante tirrenico mercoledì, accompagnata da qualche pioggia ed un rialzo del moto ondoso. A questo proposito, ecco la previsione del modello americano riferita proprio a questo mercoledì:

Dalla seconda metà della settimana viene previsto un nuovo rialzo della pressione sui paesi affacciati al Mediterraneo, ne potrebbe conseguire qualche giornata di tempo più stabile e tranquillo almeno sino al prossimo fine settimana. Ecco la previsione del modello americano riferita a sabato 28: