Prosegue l'autunno instabile, con frequenti precipitazioni

Nel prossimo futuro, il tempo atmosferico d'Europa risulterà spesso e volentieri instabile. Una vasta circolazione di bassa pressione, continuerà a tenere impegnati i cieli anche del nostro Paese, ponendo le basi per lo sviluppo di nuove perturbazioni. Ciascuna di queste perturbazioni sarà intervallata da qualche ora di tempo relativamente più tranquillo, nella quale avremo spazio anche per alcune schiarite soleggiate, Insomma quello di cui vi stiamo parlando, è il più classico dei regimi instabili autunnali, nei quali ad ogni perturbazione fa seguito un promontorio mobile di alta pressione inserito in un contesto di correnti ondulate. Già in queste ore, mentre vi stiamo scrivendo, una perturbazione sta cominciando a costruire le sue basi proprio sul nostro Paese e sta iniziando ad impegnare le regioni centrali e settentrionali, con precipitazioni soprattutto il lungo il versante tirrenico. Nella giornata di domani, la perturbazione prenderà consistenza, interessando le Alpi orientali ed i versanti medio ed alto tirrenici. Ecco la previsione del modello americano sulle precipitazioni previste nella giornata di domani:

Tra venerdì e sabato un nuovo fronte nuvoloso è pronto ad interessare ancora il nostro paese. Nuove precipitazioni sono previste su diverse regioni, torneranno i temporali al sud, mentre ci aspettiamo l'arrivo della neve a quota più bassa al nord. Ecco la previsione del modello americano riferita a venerdì 8 novembre: