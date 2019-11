Prosegue il trend instabile via via più freddo

Il tempo di questi giorni sta presentando caratteri di forte instabilità; sono stati diversi i corpi nuvolosi che hanno attraversato il nostro Paese nell'ultima settimana, l'anticiclone sembra ormai aver abbandonato in via definitiva il nostro territorio e novembre appare intenzionato a proseguire su questa linea, gli episodi di instabilità risulteranno particolarmente frequenti e le temperature tenderanno gradualmente a diminuire soprattutto al nord, con l'arrivo di nevicate a quote progressivamente più basse lungo le Alpi. Questa situazione di instabilità così spiccata, poggia radici nella presenza di una circolazione di bassa pressione che in questi giorni colloca il proprio perno sull'Europa nord-occidentale, questa circolazione continuerà ad influenzare il tempo del nostro Paese almeno sino alla prima metà di novembre.

Una nuova perturbazione raggiungerà il nostro territorio tra venerdì e sabato prossimo, sono previste nuove precipitazioni interessante soprattutto i versanti tirrenici e le regioni settentrionali, con l'arrivo della prima neve fino a quote interessanti lungo le Alpi. Segnatamente per le regioni settentrionali l'arrivo della neve a quota più bassa sarà favorita proprio da una maggiore ingerenza delle masse d'aria fredde di origine atlantica che sopraggiungeranno in quota. Ecco la previsione del modello americano sulle temperature previste alla quota di circa 1500 metri, venerdì 8 novembre: