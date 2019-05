Prosegue il trend INSTABILE anche nel futuro, le ultime novitÃ 

Una nuova circolazione di bassa pressione rinnova condizioni di tempo instabile con nuove precipitazioni in vista nel weekend ormai imminente sulle regioni settentrionali e su parte di quelle centrali. Tale situazione atmosferica poggia radici nella presenza di una vasta 'ansa' depressionaria alimentata dalle masse d'aria fredde in arrivo dal nord Europa. Nel fine settimana il centro motore di tale circolazione è previsto migrare sull'ovest della Francia, portando allo sviluppo di una nuova perturbazione che sta iniziando ad interessare proprio in questo momento le regioni del centro e del nord. Ecco la previsione del modello europeo riferita a sabato 18 maggio, possiamo osservare la presenza della nuova circolazione depressionaria con perno sull'Europa occidentale:





I venti sullo stivale italiano tornano a spirare dai quadranti meridionali, portando una nuova occasione di PIOGGIA sulle regioni del nord soprattutto nella giornata di domani, sabato 18 maggio. Tra domenica 19 e lunedì 20, proseguiranno le condizioni di instabilità associate a nuove piogge e locali temporali nelle zone interne. Ecco la previsione sulla probabilità di pioggia con accumuli superiori ai 10 millimetri , calcolata dal modello europeo tra la serata di sabato e le prime ore di domenica: