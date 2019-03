Prosegue il trend AVARO di pioggia al nord, tempo più irrequieto al sud

La circolazione atmosferica prevista in questo scorcio di primavera, sembra essersi ormai impantanata in un punto di stallo; il grande anticiclone sull'Europa occidentale e sull'oceano Atlantico non mollerà la scena tanto facilmente.

Proseguirà anche nel prossimo futuro una stagione primaverile avara di pioggia soprattutto per le regioni dell'Italia settentrionale. Nel weekend ormai imminente, un nuovo anticiclone tornerà a coinvolgere l'Europa centrale ed il bacino del Mediterraneo, portando con sè un aumento delle temperature con cieli rigorosamente sgombri da nubi su gran parte delle regioni.



I valori più alti di temperatura sono previsti sulle regioni del nord, laddove soprattutto domenica, potrebbero essere raggiunti picchi di caldo sino a +22°C/+24°C. L'aumento della temperatura sarà favorito sia dalla presenza di aria calda anticiclonica, veicolata a tutte le quote dell'atmosfera, sia dal vivace irraggiamento solare di marzo inoltrato.

La previsione del modello americano per sabato 23 marzo, mette in luce un nuovo anticiclone sull'Europa centrale. Temperature elevate sopranorma soprattutto sul nord Italia:



Allungando il nostro sguardo al tempo previsto nella parte conclusiva di marzo, troveremo ancora un forte anticiclone sull'Europa occidentale. Questo anticiclone svolgerà un ruolo importante nel plasmare le condizioni atmosferiche previste nello stivale italiano nel prossimo futuro.

Nella terza decade di marzo, le regioni del nord conservano ancora poche chances di avere PIOGGIA, mentre al contrario qualche precipitazione in più, potrebbe essere garantita sulle regioni del Mezzogiorno.



Il quadro generale delle temperature è previsto altalenante, con una fase di tempo più mite e gradevole a ridosso del prossimo weekend, un nuovo probabile raffreddamento dalla prossima settimana. La persistenza di un regime avaro di pioggia per le regioni dell'Italia settentrionale, poggia radici proprio nella persistenza dell'alta pressione arroccata nella parte occidentale del continente, la quale 'obbliga' le correnti d'alta quota ad avere una provenienza di tipo settentrionale

La previsione Spaghetti d'Ensemble riferite alle regioni centrali adriatiche, ipotizza un raffreddamento pronunciato delle temperature attorno la fine del mese. Appare possibile anche qualche precipitazione:



Al momento non si intravvedono variazioni significative a questo stato di cose.

Seguite gli aggiornamenti su meteolive.it