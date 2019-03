Proiezioni Meteo STAGIONALI: Che primavera sarà?

COMMENTO

Secondo il modello europeo stiamo per vivere una stagione primaverile più calda del normale ma anche con precipitazioni nel complesso inferiori alla media del periodo.

Secondo tali proiezioni solo con l'arrivo dell'estate tornerebbero precipitazioni più abbondanti della norma, per compensare il deficit idrico a cui inevitabilmente saremo soggetti se tali proiezioni venissero confermate.



MARZO

PRECIPITAZIONI Le anomalie di precipitazione evidenziate denotano contributi superiori alla norma su gran parte dell'Europa centrale, inferiori alla norma su parte della regione scandinava e fortemente inferiori alla norma su tutto il bacino del Mediterraneo. Preoccupante!

TEMPERATURE: Il quadro termico (qui non riportato) segnala anomalie termiche positive su gran parte del Continente.



MAPPA delle anomalie di precipitazioni per il mese di marzo 2019



APRILE

PRECIPITAZIONI: sembra che in aprile l'anticiclone conceda maggiori chances alle perturbazioni o alle depressioni di inserirsi in sede mediterranea, favorendo perlomeno fenomeni in linea con le medie mensil, al sud e su parte del medio Adriatico anche superiori alla media.

TEMPERATURE: risulterebbero invece ancora rilevanti le anomalie positive di temperatura, che farebbe segnare per l'ennesima volta un mese più caldo del normale sull'insieme del Continente.



MAPPA delle anomalie termiche per il mese di aprile 2019



MAPPA delle anomalie precipitative per il mese di aprile 2019



MAGGIO

PRECIPITAZIONI: il mese sul quale più di tutti si confidava per far rientrare il deficit idrico mostra invece ancora preoccupanti anomalie negative di precipitazione. Una situazione che dunque vedrebbe ancora gli anticicloni impedire a fronti e depressioni di inserirsi in sede mediterranea.

TEMPERATURE: continuerebbe la lunga fase caratterizzata da temperature superiori alla media su tutta l'Europa occidentale, centrale e mediterranea. Non si contano più dunque i mesi votati al caldo. Temperature in media solo sull'est europeo.



MAPPA delle anomalie precipitative per il mese di maggio 2019





MAPPA delle anomalie termiche per il mese di maggio 2019



IN SINTESI

Sarà una primavera calda e con precipitazioni soprattutto ad aprile? E' possibile ma nient'affatto certo. Si tratta di proiezioni, non di previsioni vere e proprie. Certo l'anticiclone appare un osso duro da smantellare, ma in meteorologia siamo abituati anche ad assistere a stravolgimenti barici importanti nel volgere di breve.