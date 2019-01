Profondo ciclone extra-tropicale nel mar Tirreno, spirale carica di maltempo. Rischio venti intensi

Com'era nelle attese l'aria fredda di origine artica giunta ieri nel Mediterraneo ha scavato un profondo vortice di bassa pressione nel cuore del Mediterraneo, esattamente poco a nord della Sardegna ed ora diretto verso sud-est. Questa profonda depressione sta sfiorando i 980 hpa nel suo minimo di pressione e attorno ad esso si è sviluppata un'evidente spirale di nubi che ruotano in senso antiorario. Insomma quello sviluppatosi nel mar Tirreno e sulle regioni del centro-sud è a tutti gli effetti un vasto e intenso ciclone extra-tropicale (figura barica tipica delle nostre latitudini) che ovviamente non ha nulla a che vedere coi cicloni tropicali o Medicane (come scritto su altri siti web e testate giornalistiche).

Questo vortice ciclonico sta portando piogge a tratti forti e insistenti sulla Sardegna, con neve a quote collinari, e fenomeni sparsi anche su Sicilia e Calabria. Nel frattempo sta migliorando il tempo su tutto il nord dopo le nevicate a tratti abbondanti di ieri sera e la notte (specie basso Piemonte ed Emilia).

COSA ASPETTARCI IN GIORNATA?

Il ciclone si muoverà verso est e pertanto la sua spirale carica di piogge e qualche temporale coinvolgerà gran parte delle regioni del centro-sud (segui le immagini in diretta dal satellite). Ci aspettiamo piogge abbondanti e localmente temporali su Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo, Sardegna e Marche. Piogge anche in Sicilia in diversi frangenti della giornata.



Cieli nuvolosi ma senza particolari fenomeni su Lazio e Umbria, mentre tenderà a rasserenarsi su tutto il nord e in Toscana.

La neve cadrà sull'Appennino centro-meridionale a quote variabili : su Marche e Abruzzo la neve scenderà sin verso i 300/400 m, mentre al sud precipiterà a partire dai 900/1000 m. In Sardegna neve a partire dai 400-500 metri, ma non escludiamo nevicate anche più in basso durante i fenomeni più intensi.

VENTI FORTI IN ARRIVO

Il rapido approfondimento del ciclone innescherà venti molto forti su gran parte del centro-sud. Nel corso della giornata si intensificheranno i venti di grecale su tutto il centro Italia e in Sardegna, con raffiche localmente superiori ai 60-70 km/h. Venti di libeccio e scirocco al sud con raffiche tra i 40 e i 70 km/h (in rotazione dai quadranti settentrionali entro domani mattina).