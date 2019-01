Profondo ciclone al centro-sud domani: attesi nubifragi in Calabria

Intenso ciclone depressionario sull'Italia domani: attesi nubifragi al centro-sud

La fase di maltempo che sta interessando gran parte della nostra penisola non accennerà ad attenuarsi nelle prossime ore, al contrario entrerà ulteriormente nel vivo con la formazione di un intenso vortice depressionario, che andrà approfondendosi nella giornata di domani nel cuore del bacino del Mediterraneo, in particolare fra Nord-Africa e Isole Maggiori.

Un vortice depressionario che sarà alimentato dallo scontro fra aria fredda di origine artica in discesa da Nord e aria ben più mite sull'area mediterranea, elementi fondamentali per la formazione di una strutturata depressione.

Il ciclone depressionario nella giornata di domani porterà forte maltempo al centro-sud e soprattutto in Calabria. Il minimo profondo (isobare strettissime) a ridosso della Sardegna indica una ventilazione molto intensa prevista sulla Sardegna.

Questa configurazione barica determinerà lo sviluppo di intensi sistemi temporaleschi carichi di pioggia, che risaliranno verso le regioni meridionali (lungo il ramo ascendente della depressione). L'area maggiormente colpita dal maltempo, oltre alla Sardegna, sarà quella ionica, quindi Sicilia orientale, Calabria, Basilicata e infine anche Puglia.

Nubifragi in Calabria - fra le zone in assoluto più a rischio c'è la Calabria, per cui i modelli meteorologici a scala locale (lam) prevedono precipitazioni intense e abbondanti, anche a carattere di nubifragio, che nel giro di poche ore potrebbero quindi arrecare danni e criticità sul territorio. I picchi maggiori sono attesi sulla Calabria centro-settentrionale e sul settore ionico e meridionale della Basilicata, a partire dalla mattinata di domani e soprattutto nelle ore pomeridiane: in queste zone potrebbero precipitare anche fra 50-100 millimetri di pioggia (e non si escludono fenomeni localmente più forti).