Profonda bassa pressione nel Mediterraneo, inizio di settimana carico di pioggia

Situazione pressochè invariata rispetto alla settimana appena conclusasi: il mar Tirreno sta ospitando una vasta bassa pressione che sta assumendo a tutti gli effetti le tipiche caratteristiche di un grosso ciclone extra-tropicale con chiaro movimento anti-orario dei fasci nuvolosi attorno ad un occhio centrale.

Questo vortice ciclonico sta sovrastando quasi tutta l'Italia, che stamattina si ritrova totalmente avvolta dalle nubi e su molte regioni anche dalla pioggia. Nel corso della giornata di oggi, 27 maggio 2019, il tempo sarà perturbato su quasi tutto il centro e nord Italia ma anche al sud non mancherà l'instabilità: in particolare sul centro-nord ci aspettiamo una copertura nuvolosa più compatta e piogge più estese (per effetto dello spostamento del vortice ciclonico verso nord), mentre al sud avremo qualche schiarita in più dalla tarda mattina con l'instabilità che si affaccerà nuovamente nel pomeriggio.

Rischio temporali anche piuttosto forti nelle ore pomeridiane sulle zone interne di Campania, Basilicata e della Puglia centro-settentrionale. Fenomeni sparsi e per lunghi tratti assenti (con schiarite) su Calabria e Sicilia. Maltempo per tutta la giornata in Sardegna.