Probabile nuova ondata di caldo africano a inizio settimana, i dettagli

La lunga ondata di caldo che ha portato temperature molto elevate per giorni soprattutto al centro-sud Italia ha lasciato il posto a correnti decisamente più fresche e gradevoli giunte dall'Atlantico, che fra ieri e oggi hanno invaso tutta la penisola e riportato la colonnina di mercurio su valori prossimi alla media.

In molti si chiedono ora quanto durerà questo clima più mite. Ebbene, possiamo dirvi che fino a Sabato avremo condizioni di alta pressione con tempo stabile e caldo moderato, ovvero senza nessun eccesso. Le temperature infatti arriveranno a toccare i 30-32 gradi (specie zone interne), ma non di più (salvo locali eccezioni). Lungo le coste il clima sarà in genere più fresco con la presenza di gradevoli brezze ed un clima decisamente meno umido e afoso rispetto ai giorni passati.

La situazione tornerà però a cambiare fra Domenica e (soprattutto) l'inizio della nuova settimana, quando l'anticiclone africano avanzerà nuovamente verso la nostra penisola, determinando un nuovo aumento delle temperature che torneranno a superare diffusamente la soglia della media del periodo.

Nella prima parte della settimana (Lunedì-Mercoledì) avremo dunque temperature fino a 33-35 gradi nelle aree interne della penisola, con punte localmente fino a 36-37 gradi.

E' possibile controllare le nostre ESCLUSIVE mappe del caldo per vedere chiaramente dove e quando il caldo sarà opprimente, fastidioso o assente nei prossimi giorni: sono il frutto di complesse formule fisico-matematiche che prendono in considerazione sia le temperature previste, sia l'umidità relativa, la cui interazione crea la sensazione umana di temperatura (temperatura percepita). Sono molto utili per valutare l'indice di disagio fisico da caldo nei pomeriggi della stagione estiva (centrate alle ore 17, più o meno in concomitanza con le temperature massime del giorno) e sono aggiornate tutti i giorni: mappe disagio da caldo.

Nelle aree più settentrionali del Nord Italia invece, l'inizio della settimana sarà contraddistinto da correnti leggermente più fresche che porteranno anche acquazzoni e temporali sparsi, soprattutto a ridosso dei rilievi.

Questa nuova ondata di caldo non sarà comunque ai livelli della precedente e inoltre dovrebbe durare anche meno: le ultime proiezioni dei modelli matematici infatti mostrano un probabile arrivo di aria più fresca dal Nord Europa sull'Italia all'inizio della terza decade, specialmente dopo il 22-23 Agosto, che potrebbe far abbassare nuovamente le temperature e portare anche dell'instabilità sulla nostra penisola.