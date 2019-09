Primi giorni di ottobre: nord Europa quasi al GELO!

Le foglie già stinte dai primi refoli di autunno potrebbero ricoprirsi di neve o di ghiaccio prima di cadere a terra. Non stiamo parlando dell'Italia, bensì del nord Europa.

I primi giorni di ottobre porteranno in grembo una severa ondata di freddo (stante il periodo) sulla Scandinavia, la Svezia, la Finlandia fino ad arrivare sulle sponde del Baltico. In queste zone le temperature al suolo potrebbero andare al di sotto dello zero ed in alcuni punti la neve potrebbe scendere anche in pianura.

Ecco le temperature a 1500 metri di quota previste sul nord Europa nella giornata di mercoledi 2 ottobre:

Fa sensazione vedere isoterme alla medesima quota tra i -10 e i -12° poco a nord dell'Islanda; notate anche i valori previsti sulla Penisola Scandinava e sulla vicina Russia, attorno a -4/ -6° alla stessa quota.

L'isoterma 0° potrebbe tagliare in due la Germania, arrivando a lambire quasi le Alpi; per ciò che concerne l'Italia non avremo assolutamente un gelo precoce come qualche volta è capitato negli anni 90, ma solo un clima più fresco ed accompagnato da precipitazioni.

