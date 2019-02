Primi giorni di marzo: SI CAMBIA? Le probabilità aumentano...

Alta pressione al capolinea nei primi giorni di marzo? Non solo! Secondo la media degli scenari del modello europeo imbastita questa mattina, verrebbe meno anche l'afflusso freddo che da mesi sta "tormentando" l'Europa orientale e a fasi alterne le nostre regioni meridionali.

Il motore circolatorio potrebbe ripartire sul nostro Continente, concedendo una maggiore variabilità unitamente ad occasioni piovose anche laddove la pioggia risulta strettamente necessaria.

La prima mappa mostra la situazione prevista dalla suddetta media per venerdi 1 marzo ; ancora alta pressione sull'Europa centrale e sul Mediterraneo, ma in via di attenuazione; la struttura stabilizzante appare insidiata da correnti atlantiche in grande spolvero sull'Europa occidentale, mentre il freddo ad est tenderà lentamente a retrocedere verso la Russia.

Questa situazione potrebbe "piallare" definitivamente l'anticiclone che ha monopolizzato tutto il mese di febbraio in favore di una condizione maggiormente dinamica, anche se mite, da ovest.

La media degli scenari del modello nostrano valida per lunedi 4 marzo (seconda mappa) mostra l'arrivo di correnti piovose al nord e sull'alto Tirreno, con la neve che verrebbe relegata alle Alpi.

Al sud si attenuerebbe definitivamente l'afflusso freddo da nord in favore di una situazione più "dolce" da ovest, con tempo in miglioramento ed aumento delle temperature.

Per il momento si tratta solo di tendenze, non di previsioni in senso stretto; nei prossimi giorni faremo il punto della situazione in base alle varie uscite degli elaborati.