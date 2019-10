Primi FREDDI in arrivo con l'inizio di novembre: quanto c'Ã¨ di vero?

Ottobre ha preso da giorni una piega molto mite, ma non tanto perché comandasse l'ennesimo anticiclone, ma per la circolazione sciroccale che si è instaurata sul nostro Paese. Ora però le cose stanno gradualmente per cambiare.



Dopo il maltempo previsto tra giovedì 24 e venerdì 25, i valori cominceranno ad accusare un certo calo, anche se rimarranno ancora superiori alla media del periodo. Dalla fine del mese però dal Grande Nord cominceranno ad affacciarsi le prime vere masse d'aria fredda, che non dovrebbero limitarsi a colpire l'est europeo, ma potrebbero estendere la loro influenza anche al centro Europa e, dai primi di novembre anche all'Italia.



Lo dicono in maniera molto eloquente le mappe che vi proponiamo qui sotto, riferite ai principali modelli nel periodo compreso tra venerdì 1 e sabato 2 novembre. Sono le temperature previste a 1500m in Europa, come vedete alcuni modelli vedono l'irruzione più centrale, altri più spostata ad est:

Ma quanto è attendibile un'irruzione del genere, che peraltro sul nord-est del Continente si prefigura come pienamente invernale? Non poco seguendo la media delle anomalie termiche previste a 1500m per gli stessi giorni dal modello americano:

Naturalmente saranno necessarie altre emissioni per avallare un simile tracollo termico, intanto ve ne facciamo partecipi. A novembre forse si cambia registro...