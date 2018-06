Primi di LUGLIO: caldo intenso ma temporali in sfondamento al nord?

La fase fresca e per alcune regioni instabile che stiamo sperimentando in questi giorni, lascerà gradualmente il posto nel fine settimana ad un ripristino di condizioni soleggiate, stabili e progressivamente più calde sull'insieme del Paese, a causa della progressiva espansione di un campo di alta pressione.



La massa d'aria calda in arrivo dal nord Africa rimarrà in nostra compagnia per i primi giorni di luglio e solo da giovedì 5 luglio il modello americano scorge la possibilità che un impulso temporalesco possa raggiungere il nord abbassando le temperature , mentre altrove non dovrebbero registrarsi precipitazioni e i valori non dovrebbero accusare particolari flessioni.



Oltretutto i temporali previsti al nord non sono ancora per nulla certi. Il modello europeo è quello più convinto nel "leggere" l'inserimento di correnti più fresche da ovest sul settentrione, foriere di temporali, mentre gli altri modelli vedono la saccatura che ospiterà i temporali avanzare faticosamente, arrancare e poi scaricare gran parte del suo contributo precipitativo oltralpe.



Se questo tentativo andasse a vuoto tutto il Paese continuerebbe a fare i conti con un'importante onda di calore . Chi sta ricevendo temporali in questi giorni in fondo probabilmente, specie in chiave turistica, non potrà che gioirne, molto meno che di temporali con questa circolazione non ne ha visto nemmeno uno.