Primi caldi di stagione, oggi raggiungeremo i 30Â°C?

Meteo Italia - L'anticiclone di matrice Sub Tropicale continua ad interessare la nostra penisola e molto probabilmente oggi registreremo le temperature più alte di questa fase stabile.

Attualmente le condizioni meteorologiche risultano stabili su gran parte della penisola, tuttavia nebbie e locali foschie stanno interessando la provincia di Venezia e la Campania in genere. Stabile e soleggiato sui restanti territori. Dalla tarda mattinata e in particolar modo nel corso del primo pomeriggio le nebbie si dissolveranno e i cieli risulteranno prevalentemente sereni su tutto il territorio nazionale. Nel corso della serata, complice l'alta pressione, non si esclude la formazione di qualche foschia e locali nebbie nelle zone di pianura e nelle principali valli.

Dal punto di vista termico, le temperature massime risulteranno in ulteriore aumento e si potranno raggiungere i 29-30°C su: Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna. Fino a 26-27°C sulle restanti regioni. Ventilazione debole e variabile, mari principalmente calmi.