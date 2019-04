Prime proiezioni meteo per il PRIMO MAGGIO

La distanza temporale è ancora molto impervia, di conseguenza il tutto deve essere interpretato solo come una linea di tendenza e non come una previsione in senso stretto.

La festività del Primo Maggio rischia di essere costellata da una buona dose di instabilità specie sulle regioni settentrionali. La mappa sinottica imbastita dal modello americano relativa alle ore centrali della giornata festiva ci mostra una circolazione prelaventemente depressionaria sull'Europa centro-orientale e sull'Italia:

Le alte pressioni (foriere di stabilità e bel tempo) saranno lontane dalla scena italiana; di conseguenza il tempo potrebbe non essere esente da nubi e piogge, specie al nord e al centro.

Controlliamo pertanto la sommatoria delle precipitazioni attese nell'arco di tutta la giornata del Primo Maggio in Italia, sempre secondo il modello americano:

Ecco le regioni settentrionali alle prese con un tempo instabile costellato da alcuni rovesci. Non pioverà ovunque (vi saranno anche pause asciutte e relativamente soleggiate) ma nel complesso il tempo non sarà a posto.

Qualche rovescio sarà possibile anche nei pressi della Puglia, mentre sul resto d'Italia la festività mariana dovrebbe trascorrere con tempo migliore.

Nei prossimi giorni faremo meglio il punto; per adesso prendete il tutto come un'indicazione di massima.

