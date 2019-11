Prima zampata INVERNALE in arrivo da domenica: tutti i dettagli!

La prima zampata dell'inverno arriverà nel corso del prossimo fine settimana. Il vortice polare comincerà a scuotersi ma l'accelerazione della corrente a getto ad esso collegata andrà un po' a sbalzi, come il motore di una macchina che batte in testa.



Di conseguenza ecco il primo vero scambio meridiano di calore sui cieli d'Europa con un affondo freddo spettacolare, che andrà a generare nella giornata di domenica una depressione al centro e al sud, ma che potrebbe coinvolgere parzialmente anche il nord.



Le temperature crolleranno nella notte tra domenica e lunedì e la neve potrebbe fare la sua comparsa a quote basse lungo la dorsale appenninica.

Ma andiamo con ordine: ecco l'affondo della saccatura a 5500m legata al vortice freddo sul nord-est europeo e previsto per domenica 1° dicembre:

Ecco la ciclogenesi al suolo rispetto a questo affondo; la carta è centrata per le 12 di domenica 1° dicembre e si nota una depressione posizionata sul centro Italia:

Guardate anche il risvolto precipitativo previsto per domenica 1° dicembre sulle regioni centrali:

Ciò che però risulta più evidente è la flessione delle temperature su tutto il Continente prevista dalla notte su lunedì, guardate questa mappa piuttosto eclatante prevista a 1500m per l'alba di lunedì 2 dicembre:

Probabile arrivo della neve sino a quote decisamente basse lungo la dorsale appenninica e in parte sul settore orientale dell'arco alpino in caso di risalita verso nord del corpo nuvoloso legato alla depressione tirrenica. Seguite gli aggiornamenti!