Prima metà di maggio con TEMPORALI frequenti e clima fresco?

Niente più alta pressione.

Niente più estate anticipata .

A breve si cambia e non si tratterà di un cambiamento modesto.

Una figura depressionaria andrà ad occupare stabilmente l'ovest del Continente dalla fine di aprile, con l'intenzione di fare gradualmente progressi verso levante e di abbracciare anche il Mediterraneo centrale con l'inizio di maggio.



Tutto questo provocherà un tempo decisamente "mosso", cioè instabile, a tratti anche perturbato, cioè caratterizzato da precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, localmente abbondanti.



E' questo lo schema barico che da giorni furoreggia sulle carte e che ha una probabilità sempre più elevata emissione dopo emissione: siamo arrivati ora ad un buon 60 per cento.



Il che significa che, se avete in sospeso qualche lavoretto all'aperto, avete pensato di invitare amici nel vostro giardino, state pensando ad un viaggetto, fate tutto al più presto perché durante la prima decade di maggio le cose cambieranno e questo anticipo d'estate sparirà nel volgere di breve.



La media degli scenari del modello americano rinnova la ferita per gran parte della prima decade del mese: ciò significa che potranno risultare davvero molti i corpi nuvolosi in transito sulla Penisola in questo lasso di tempo.



Del resto maggio per la pioggia è sempre stato un mese importante e quest'anno sembrerebbe intenzionato a rispettare ampiamente la tradizione.