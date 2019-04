Prima FIAMMATA CALDA sulla Sardegna tra venerdÃ¬ 19 e sabato 20 aprile?

L'alta pressione africana farà una prima veloce apparizione sul Mediterraneo poco prima di Pasqua? E' probabile!

Lo sprofondamento temporeneo di una depressione sulla Penisola Iberica attiverà un corridoio di correnti calde meridionali che interesserà l'Italia nella seconda parte della settimana prossima.

La "testa" dell'alta pressione africana potrebbe sconfinare per un breve periodo sul Mediterraneo, all'altezza della Sardegna. Ecco le temperature a 1500 metri che si prevedono nel pomeriggio di venerdi 19 aprile nei pressi dell'Isola:

Come anticipato, si tratterà di temperature alla quota di 1500 metri. Al suolo il mare ancora freddo non consentirà il valicamento di certi valori termici; solo nelle aree interne più lontane dal mare si potrebbe avere un po' di caldo.

La lungua calda si sposterà poi verso l'Isola nella mattinata di sabato 20 aprile , attenuando già la sua forza:

Anche in questo caso, la temperatura del mare ancora fredda dovrebbe scongiurare il caldo lungo le zone costiere; in alcuni casi saranno probabili anche nebbie di mare.

Nelle aree interne piu distanti dal mare questa prima invasione calda si sentirà maggiormente, anche se avrà durata estramente ridotta. Già nella serata di sabato il tutto dovrebbe rientrare.

Anche la mappa delle probabilità di avere temperature superiori a 15° a 1500 metri imbastita questa mattina dal modello americano per venerdi 19 aprile mostra valori ALTI sui settori meridionali ed occidentali della Sardegna:

Ciò significa che questa previsione potrebbe non essere campata in aria. Nei prossimi giorni faremo comunque il punto della situazione, in base alle prossime uscite dei modelli.