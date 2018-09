Previsti ancora diversi giorni di tempo INSTABILE, vediamo dove e perchÃ¨

L'esordio di settembre trascorre sotto l'influenza di una circolazione d'aria fresca che riporta diversi episodi di instabilità sulle regioni del centro e del nord. Non mancano i temporali che durante il giorno interessano soprattutto i settori montuosi, mentre durante le ore notturne ed al mattino sfogano la loro forza sulle località di mare, dando luogo anche a fenomeni di tipo vorticoso. In queste ore il cambio di stagione si fa sentire in modo particolarmente eclatante e le uniche regioni ad essere sfuggite al profondo cambiamento atmosferico intervenuto in questo primo scorcio di settembre, sono essenzialmente i settori del Mezzogiorno.



Questo importante raffreddamento delle temperature è in grado di coinvolgere una porzione particolarmente vasta d'Europa, le uniche zone sfuggite all'influenza dell'aria fredda sono essenzialmente la Penisola Iberica ed il Mediterraneo orientale.

Ne consegue che i modelli realizzano soltanto in questi giorni l'importanza di questo raffreddamento, prolungando la fase instabile soprattutto al centro ed al nord, almeno sino a sabato 8 settembre.



A livello sinottico, l'importante novità vista dai modelli nei prossimi giorni, è rappresentata dalla circolazione depressionaria prevista formarsi sulla Penisola Iberica nei prossimi giorni. La presenza di questa depressione, trascinerà con sè correnti particolarmente umide a ridosso del nostro Paese nella seconda metà della settimana. A farne le spese tra venerdì e sabato prossimo, sarebbero soprattutto le regioni del medio ed alto versante tirrenico nuovamente con dei temporali.



Lo sviluppo successivo degli eventi potrebbe riportare un rinforzo probabilmente temporaneo dell'alta pressione delle Azzorre sull'oceano Atlantico e sull'Europa occidentale. Contestualmente sul nostro Paese vi sarebbe una rotazione della ventilazione dai quadranti settentrionali con una possibile fase di instabilità diretta al nostro Mezzogiorno da martedì 11 settembre in avanti (da confermare).



Seguite gli aggiornamenti su meteolive.it