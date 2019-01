PREVISIONI METEO: uno sguardo al tempo previsto nella prima decade di febbraio

Superate le importanti fasi di tempo perturbato attese tra mercoledì e giovedì soprattutto sulle regioni dell'Italia settentrionale, la prima decade di febbraio acquisterà molto probabilmente delle caratteristiche più 'tranquille'. Le frequenti irruzioni d'aria fredda polare-marittima, associata a condizioni di forte instabilità, cederanno il passo al rinforzo di una figura anticiclonica sulla parte occidentale del continente. I vecchi nemici dell'inverno si rivedono insomma, e con essi i 'fantasmi' di una circolazione che sembra ripetere in modo sin troppo ossessivo, uno stesso schema atmosferico caratterizzato da una eccessiva invadenza degli anticicloni subtropicali verso l'Europa.



Da lunedì 4 febbraio in avanti, il modello europeo mette in luce un periodo di tempo relativamente più tranquillo di cui saranno protagonisti in primo luogo la Penisola Iberica, come sempre atta a recitare un ruolo di prim'ordine in occasioni come queste. Il nuovo rinforzo anticiclonico avrebbe effetti anche sulla circolazione atmosferica del nostro Paese, attraverso un generale addolcimento delle temperature soprattutto al nord. Residui episodi di instabilità potrebbero diventare più probabili nuovamente lungo i versanti adriatici, grazie allo spostamento del 'fulcro' dell'attività depressionaria nuovamente sull'Europa orientale.



Quanto potrebbe durare questa fase di relativa tranquillità?



Gli ultimi aggiornamenti mettono in luce una situazione precaria del Vortice Polare, gli effetti del surriscaldamento stratosferico polare accorso all'inizio di gennaio, potrebbe avere degli strascichi anche nella circolazione futura. Alcune previsioni a lungo termine ipotizzano nuovamente un periodo di tempo più instabile che sarebbe immediatamente successivo alla pausa anticiclonica nella prima decade di febbraio.



I nostri occhi puntano dunque alla seconda decade del mese come 'sorvegliata speciale' per una eventuale, nuova cavalcata del Generale Inverno sull'Europa.



