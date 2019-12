PREVISIONI METEO: una settimana di tempo più movimentato

Nell'ultima settimana abbiamo assistito ad un radicale cambio di circolazione sull'Europa, rinforza il Vortice Polare e con esso la velocità dei venti occidentali che negli ultimi giorni hanno raggiunto una forza considerevole e che in queste ore spinge l'anticiclone delle Azzorre ad espandersi lungo la fascia dei paralleli d'Europa. In questi giorni ne viene interessato quasi tutto il Mediterraneo ed i paesi più meridionali del nostro continente, dove già da qualche giorno il tempo risulta molto tranquillo. C'è da dire che almeno per il nostro Paese, avevamo bisogno di una fase atmosferica di questo tipo, l'autunno che ci lasciamo alle spalle, ha avuto conseguenze molto pesanti sul nostro delicato territorio e sulle nostre infrastrutture.

Nei prossimi giorni sperimenteremo nuovamente una circolazione atmosferica più vivace e dinamica, le velocità delle correnti occidentali resteranno ancora piuttosto elevate ma appare probabile lo sviluppo di almeno un paio di ondulazioni più decise della corrente a getto che trasporteranno alcuni sistemi nuvolosi sul Mediterraneo centrale ed orientale. Uno di questi corpi nuvolosi è atteso tra martedì e mercoledì, con precipitazioni e nevicate in Appennino al centro ed al sud. Un secondo impulso di instabilità potrebbe seguire le orme del primo e raggiungere il nostro Paese tra giovedì e venerdì. Questa seconda perturbazione potrebbe essere accompagnata da valori di geopotenziale e di temperatura particolarmente freddi in quota, con instabilità e possibili nevicate a bassa quota su diverse regioni. Ecco la previsione del modello europeo UKMO riferita a venerdì 13 dicembre: