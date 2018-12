PREVISIONI METEO: un raffreddamento delazione temperatura dalla seconda decade

L'arrivo dell'aria molto mite dall'oceano Atlantico raggiunge proprio in questi giorni l'Europa centrale ed occidentale. Ne subisce gli effetti anche lo stivale italiano, stiamo registrando temperature elevate soprattutto in quota e lungo le coste, dove in queste ore agiscono venti favonici di caduta con valori che hanno raggiunto persino i +18°C. Con l'avvicinarsi del fine settimana, questa condizione sarà destinata almeno in parte a cambiare; l'anticiclone con il suo cuore più caldo e stabile, tenderà ad arroccarsi verso la Penisola Iberica, lasciando il resto d'Europa sotto l'influenza di una circolazione nord-occidentale più fredda ed instabile.



In termini pratici, sul nostro Paese un raffreddamento più deciso della temperatura inizierà a farsi sentire lunedì prossimo partendo dai settori del nord e dalle regioni del versante alto Adriatico. Nei giorni successivi, addentrandoci nel cuore della seconda decade di dicembre, il blocco anticiclonico sull'oceano Atlantico favorirà una rotazione più convincente del vento sull'Europa dai quadranti settentrionali.



Tra mercoledì 12 e giovedì 13, l'apice del raffreddamento sulle regioni del nord Italia, seguito a ruota dallo sviluppo di una probabile circolazione di bassa pressione sul Mediterraneo occidentale, le cui conseguenze potrebbero riportare la neve sino a bassa quota su parte del nord. Rialzo termico più deciso in vista per il centro ed il sud, evento che sancirà la conclusione di questa parentesi invernale.



Nel lungo termine appare probabile un nuovo rinforzo della circolazione occidentale associata nuovamente a temperature in rialzo.



