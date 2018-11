PREVISIONI METEO: ultimi giorni di instabilità, poi forse un periodo di tempo più tranquillo

Una nuova perturbazione prende forma proprio in queste ore sulle regioni del centro e del sud, laddove prevediamo questa notte una nuova fase di maltempo con precipitazioni e temporali.

La figura di bassa pressione che ha sostato lungamente col proprio perno sull'ovest Europa, viene adesso "agganciata" dalle nuove masse d'aria fredda che scendono dalla Russia verso i paesi est europei.

L'intera struttura depressionaria progredisce verso il Mediterraneo centrale e prima di lasciare il posto ad un periodo più duraturo di tempo stabile, sarà in grado di proporre ancora qualche giornata incerta, con temperature in lieve diminuzione e limite delle nevicate a quote interessanti.



La perturbazione che sta prendendo vita proprio adesso sui mari italiani, esaurirà i suoi effetti entro domani mattina sulle regioni del centro e del sud, ma in poche ore un nuovo corpo nuvoloso raggiungerà le regioni settentrionali, laddove ci aspettiamo nuove piogge dalla sera e neve che potrebbe scendere sino a 1000 metri di altitudine.



Tra lunedì e martedì l'alta pressione sull'Europa occidentale è prevista in graduale rinforzo, il maltempo continuerà ad insistere al centro ed al sud almeno sino a mercoledì, la ventilazione sul nostro Paese tenderà ad essere di tipo nord-orientale, favorendo una riduzione delle temperature sui versanti adriatici ed al sud, comunque senza la previsione di nuove ondate di freddo.



A cavallo tra il termine di novembre e l'esordio di dicembre, la prima mensilità dell'inverno meteorologico, il rinforzo della circolazione occidentale riporterà un po' di anticiclone sul Mediterraneo. Con la circolazione occidentale qui inserita in un contesto di alta pressione, dovremo aspettarci una parentesi di tempo più stabile anche se non sempre sereno. Alle elevate latitudini troveremo un fisiologico rinforzo del Vortice Polare.



