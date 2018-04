PREVISIONI METEO: sotto il segno dell'anticiclone ma con un occhio alla fine di aprile

In questi ultimi.ultimi aggiornamenti i modelli rincarano la dose e pongono accento al consolidamento di una figura anticiclonica che inizialmente avrá il proprio perno sui settori centro-settentrionali europei e soltanto in un secondo momento tenderà a spostarsi col proprio cuore più caldo e stabile proprio sopra il nostro Paese. In questo particolare schema sinottico, le prime regioni a risentire maggiormente della presenza di questa figura barica saranno quelle settentrionali ma dalla seconda metà della settimana il tempo acquisterà caratteristiche più stabili anche al centro ed al sud.

Ad ogni modo NON sarà una cosa immediata; tra domani, martedì 17 e mercoledí 18 aprile, l'instabilità termoconvettiva pomeridiana non mancherà di visitare i settori appenninici centrali e meridionali, con locali sconfinamenti lungo la fascia costiera. Questi temporali saranno favoriti dalla presenza di una blanda circolazione di venti freschi orientali alle quote superiori, i quali scivoleranno lungo il fianco orientale dell'alta pressione.

Quanto durerà l'anticiclone?

Stando alle ultime proiezioni, almeno sino alla festività del 25 aprile. Col tempo vi sarà una graduale ripresa delle vorticità sull'oceano Atlantico e sull'Europa settentrionale, contestualmente uno spostamento del flucro dell'alta pressione verso il Mediterraneo.

Soltanto negli ultimo giorni di aprile alcune soluzioni previsionali pongono l'accento su di un ribasso del Fronte Polare che potrebbe anticipare l'ingresso di qualche perturbazione atlantica anche sul Mediterraneo. La previsione rimane ovviamente da confermare.

Seguite gli aggiornamenti su meteolive.it