PREVISIONI METEO: si conclude la fase instabile nord-atlantica, strada spianata ai venti orientali?

Una prima metà di aprile influenzata da una forte esuberanza delle correnti oceaniche le cui perturbazioni hanno condizionato il tempo atmosferico italiano in più di un'occasione, portandovi soprattutto al nord, precipitazioni molto abbondanti. Adesso siamo in attesa dell'ultimo atto di questo lungo "treno" di perturbazioni che andrà a sfogare i propri effetti un po' a macchia di leopardo in occasione del prossimo fine settimana (sabato 14, domenica 15 aprile). A livello sinottico troveremo quindi una circolazione di BASSA pressione ormai "sganciata" dal flusso di correnti portanti e quindi costretta a sprofondare sui settori di basso Mediterraneo, raggiungendo persino il contintente nord africano e lì interrompendo la sua corsa.



Il fine settimana rappresenta quindi un vero e proprio spoartiacque tra due tipi completamente diversi di circolazione; il primo di tipo, di stampo atlantico, ci abbandonerà abbastanza in fretta, il secondo tipo avrà origini nord-orientali europee e ci accompagnerà per gran parte della prossima settimana.



Quali conseguenze per il nostro Paese?



Il rinforzo del'alta pressione sui settori centro-settentrionali europei, non riuscirà a condizionare in maniera diretta il tempo dello stivale italiano. Ne consegue che i nostri settori verranno a trovarsi lungo il fianco meridionale della figura anticiclonica, sperimentando una circolazione di venti nord-orientali moderatamente instabili. Questa instabilità, complice il vivace irraggiamento solare della seconda metà di aprile, tenderà facilmente a manifestarsi durante le ore centrali del giorno e le ore pomeridiane sui rilievi interni dell'Appennino, attraverso la formazione di addensamenti cumuliformi associati a rovesci o temporali.



Questa fase atmosferica tipicamente primaverile, dovrebbe scandire i ritmi del tempo italiano gran parte della prossima settimana. L'instabilità a sfondo temporalesco colpirà con maggiore facilità i rilievi dell'Appennino centrale e meridionale, dove non sono esclusi locali sconfinamenti pomeridiani lungo le coste. Fenomeni più sporadici su quello settentrionale, nonchè su Alpi e Prealpi.



Come si comporteranno le temperature?



L'irraggiamento solare sarà certamente più diffuso rispetto a questi giorni. Le temperature tenderanno a salire di alcuni gradi specialmente al nord. Nel complesso ci aspettano una bella serie di giornate primaverili accompagnate da valori termici gradevoli.



