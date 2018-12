PREVISIONI METEO: rialzo termico nel weekend ma ci sono novità a lungo termine

Una circolazione d'aria instabile e fredda di origine artica raggiunge il nostro Paese proprio in queste ore, determinando qualche episodio di instabilità in vista soprattutto per i settori orientali nella giornata di domani, giovedì 13 dicembre, giorno di Santa Lucia. Tra giovedì sera e venerdì la nuova circolazione atlantica mite irromperà sul Mediterraneo centrale attraverso una nuova perturbazione. Questo impulso perturbato funzionerà un po' da 'sentinella' anticipando la nuova avvezione d'aria mite in arrivo dal prossimo weekend.



Venerdì 14 dicembre le condizioni atmosferiche saranno instabili su una buona fetta del nostro territorio. In questa occasione un po' di neve a bassa quota potrebbe cadere sull'Appennino settentrionale con particolare riferimento dell'Emilia Romagna.



L'arrivo della prossima settimana vedrà il rinforzo di una circolazione occidentale mite ma anche piuttosto umida, previste almeno un paio di nuove perturbazioni. In questo frangente il limite delle nevicate sarà piuttosto elevato sia al centro che al sud, mentre al nord la caduta dei fiocchi potrebbe attestarsi su livelli interessanti.



A lungo termine bisognerà seguire con attenzione gli sviluppi stratosferici, laddove alcuni modelli ipotizzano un riscaldamento della temperatura che potrebbe condurci verso una circolazione atmosferica assai disturbata e quindi propensa a distribuire masse d'aria fredda nelle latitudini meridionali del Mediterraneo. Tutto questo potrebbe verificarsi pressappoco nella terza decade di dicembre, regalando (forse) un periodo di festività natalizia un po' diverso dal solito.



