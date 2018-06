PREVISIONI METEO: qualche giorno in compagnia dei venti da nord-est, poi l'anticiclone?

L'aria fresca ed instabile in arrivo dal nord Europa condiziona ormai da diversi giorni il nostro Paese nonché l'area Balcanica, portandovi un tipo di tempo spesso incerto ed inaffidabile, fatto di frequenti temporali soprattutto durante le ore pomeridiane. Ebbene tale condizione verrà mantenuta anche nei prossimi giorni, in quanto a livello sinottico troveremo ancora la presenza di un forte anticiclone sull'Europa occidentale e settentrionale, mentre la parte più orientale del nostro continente dovrà fare i conti con una vasta ansa depressionaria che manterrà ben salda la propria posizione, con scarsi cambiamenti. I temporali tenderanno a privilegiare soprattutto il centro ed il sud che verranno a trovarsi più vicini al fulcro della bassa pressione prevista col proprio perno sull'area balcanica.

Un cambiamento di sinottica viene identificato dai modelli sul finire di giugno (sabato 30) e soprattutto nei primi giorni di luglio. La spinta del Monsone sull'Africa occidentale porterà ad una risalita dell'alta pressione subtropicale sul Mediterraneo e tale sviluppo verrà agevolato dalla presenza di un cut-off, cioè un minimo chiuso di bassa pressione ormai sganciato dalla corrente a getto, arenato sulla Penisola Iberica. È la situazione tipica del grande caldo alle latitudini mediterranee ed è probabile che nei primi giorni di luglio qualche giorno di caldo intenso spetti anche al nostro Paese.

In seguito non pare una situazione destinata a prolungarsi per molto tempo ed è probabile che nel corso della prima decade di luglio subentri nuovamente una circolazione più fresca di origine oceanica.

