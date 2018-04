PREVISIONI METEO: prosegue il MALTEMPO primaverile anche nel cuore di aprile

Trascorrono le giornate, la stagione avanza sul calendario ma il tempo atmosferico sembra essersi fermato. Le belle giornate di sole si offrono occasionalmente ed il cielo risulta spesso e volentieri coperto da spessa nuvolosità foriera di precipitazioni. E' quantomai palese come in questo spaccato di primavera, la circolazione sembri restare indietro. La domanda da porsi in questo caso è una soltanto e cioè se fosse normale gli anni scorsi, avere delle stagioni primaverili cammuffate quasi come veri e propri anticipi d'estate, oppure se sia più normale avere un tempo come questo, instabile e tormentato.



Una lunga serie di primavere influenzate da una eccessiva invadenza dell'alta pressione sul Mediterraneo, ci hanno fatto dimenticare le stagioni del lontano passato, quando ad aprile e talvolta persino maggio, le fasce anticicloniche erano confinate a bassa latitudine, lasciando il Mediterraneo in balia delle perturbazioni. Contrariamente a quello cui siamo portati ad immaginare, la primavera NON è un anticipo di estate ma una stagione fatta di contrasti, repentini cambi di direzione che donano (o dovrebbero donare) a questo periodo dell'anno, una grande via vai di perturbazioni ed una piovosità sostenuta .



Via libera quindi alla primavera 2018 ed alle sue perturbazioni che non mancheranno all'appello neppure nei prossimi giorni. Per gli amanti del sole primaverile, e noi sappiamo essere in molti, abbiamo comuque delle buone notizie; nella giornata di domani, giovedì 5 aprile, il sole tornerà ad imporsi con decisione sulle regioni settentrionali e sulla Sardegna, l'instabilità soltanto al centro ed al sud ma in rapida guarigione col passare delle ore.



Venerdì 6, sabato 7 e gran parte di domenica 8 aprile, saranno nel complesso delle belle giornate di sole su tutta la penisola. Questo potrà permetterci di assaporare un po' di tepore primaverile e qualche bella giornata assolata, il nostro consiglio è quello di aproffittarne.



Dalla prossima settimana le prospettive tornano ad essere poco incoraggianti; una nuova figura di bassa pressione riporterà nubi e precipitazioni nuovamente a spasso per il nostro stivale. La permanenza di tale circolazione sul Mediterraneo, sembra abbastanza prolungata, tanto che gran parte della settimana compresa tra lunedì 9 e domenica 15 aprile, sembra esserne condizionata.



