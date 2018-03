PREVISIONI METEO: probabile INSTABILITA' sino agli esordi di aprile

E' evidente quest'anno molto più che in altri anni, un ritardo stagionale che ci ha permesso di raggiungere e superare la data di esordio della primavera astronomica con un tipo di tempo ancora di stampo pienamente invernale, sia sotto il fronte delle temperature, che sotto il fronte della circolazione. Il fronte polare rimane collocato su di una latitudine assai bassa, le perturbazioni prediligono una traiettoria basso mediterranea, mentre alle latitudini settentrionali prevalgono i flussi d'aria fredda artico-continentale che in queste ore hanno riportato LA NEVE sino a quote pianeggianti sulla Valpadana ed i settori di alto Adriatico. Veramente notevole per la stagione.



COSA dovremo aspettarci nelle prossime ore?



Con l'avvicinarsi del fine settimana, un nuovo impulso perturbato, questa volta di origine nord atlantica, scivolerà sul Mediterraneo attraverso la Porta di Carcassona ed il golfo del Leone, dando luogo ad un minimo di bassa pressione in prossimità della Sardegna. Vi sarà quindi una nuova fase di tempo PERTURBATO con target sulle regioni meridionali.



Gli sviluppi successivi non paiono molto confortanti: vi saranno sicuramente dei progressi sul profilo delle temperature, le masse d'aria molto fredde artico-continentali perderanno di importanza a favore di una circolazione di stampo più occidentale. Il nostro Paese subirebbe l'influenza di tali correnti che avrebbero una direttrice di provenienza più spiccatamente meridionale.



In tal modo sarebbero frequenti gli episodi di instabilità indirizzati sulle regioni del nord e sui versanti tirrenici, mentre il Mezzogiorno potrebbe subire in maniera più convincente le conseguenze date dai richiami umidi e temperati in arrivo dal nord Africa, con le prime escalation delle temperature su valori primaverili.



