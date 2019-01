PREVISIONI METEO: parentesi di tempo invernale sino a venerdì, più mite la prossima settimana

L'aria fredda raggiunge in queste ore il Mediterraneo centrale ed orientale, portando una nuova fase di tempo instabile e più freddo anche sul nostro Paese. Un corpo nuvoloso prende vita proprio in queste ore sui bacini meridionali, rovesci ed occasionali temporali potranno interessare nelle prossime ore le due isole maggiori, la Calabria, Puglia e Basilicata. Su tutti questi settori la neve potrà spingersi la prossima notte sino a 500/700 metri, localmente più in basso sulla Puglia. Le regioni del nord ancora sotto un tempo ventoso e secco ma con temperature piuttosto fredde.

Un nuovo, veloce impulso di instabilità, è previsto coinvolgere ancora le regioni centrali e meridionali tra sabato e domenica. In questo frangente però le temperature saranno più elevate. Ancora tempo buono al nord.

Volgendo lo sguardo al tempo della prossima settimana, appare ormai conclamato un nuovo periodo di tempo stabile più mite soprattutto sulle regioni occidentali. L'anticiclone atlantico allungherà infatti un promontorio verso il Mediterraneo centrale, il nostro Paese ricadrà sotto l'influenza di una circolazione nord occidentale più mite almeno sino al termine della prima metà di gennaio.

Questa sera un approfondimento sulla possibile evoluzione successiva.

