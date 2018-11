PREVISIONI METEO: molta pioggia in arrivo su alcune regioni, poi un raffreddamento

La circolazione atmosferica europea nell'ultima parte di novembre si divide a metà strada tra l'autunno e l'inverno. I protagonisti in campo sul complicato territorio europeo, come spesso accade anche nel pieno della stagione fredda, saranno sempre due, gli stessi di ogni anno; da un lato le correnti umide ma anche molto miti, sovente inserite in un contesto di alta pressione che resteranno a governare il tempo sulle regioni ocidentali europee, essenzialmente la Penisola Iberica, con valori di temperatura ancora molto gradevoli - dall'altro, volgendo lo sguardo più ad est, sulla Penisola Balcanica e sul nord-est Europa tirerà tutta un'altra aria e qui troveremo masse d'aria molto fredde, per gli stati più ad est oseremo dire gelide.



Nell'immediato futuro il nostro Paese subirà l'influenza delle circolazioni temperate oceaniche. Queste circolazioni verranno ulteriormente arricchite in umidità transitando sulla calda superficie del mar Mediterraneo, tanto per non farci mancare nulla, verranno "inquinate" da un modesto contributo africano che domani, venerdì 23 novembre, porterà ancora notevoli precipitazioni sulla Liguria ed in parte sulla Toscana, ove potrebbe manifestarsi qualche temporale alimentato dai venti di Scirocco. Nel weekend il maltempo tornerà a coinvolgere più direttamente le regioni del Mezzogiorno con precipitazioni e temporali.



Volgendo lo sguardo alla prossima settimana, sull'oceano Atlantico e sull'Europa occidentale viene identificato il rinforzo di una figura altopressoria che favorirà la discesa del FREDDO sul centro Europa e su parte della Penisola Italiana. Tra mercoledì 28 e venerdì 30 novembre, le regioni centrali e settentrionali potrebbero sperimentare un nuovo raffreddamento delle temperature in un contesto però abbastanza secco. L'instabilità resterebbe rintanata sul Mezzogiorno ma qualche sporadica precipitazione nevosa a bassa quota potrebbe manifestarsi sui versanti alto adriatici (da confermare).



Seguite gli aggiornamenti su meteolive.it