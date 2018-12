PREVISIONI METEO: modesto raffreddamento delle temperature la prossima settimana

Aria più fredda ed instabile di origine nord-atlantica, raggiungerà presto l'Europa centrale, costituendo il primo Step di un percorso abbastanza lungo che riporterà condizioni atmosferiche più invernali su diversi settori del nostro continente. Con l'inizio della prossima settimana è prevista una riduzione significativa della colonnina di mercurio sul centro e sull'ovest Europa, la neve potrebbe raggiungere le quote pianeggianti su diverse località e questo raffreddamento sarà senza dubbio favorito dalla rotazione dell'asse anticiclonico previsto in rinforzo sull'oceano Atlantico, elemento in grado di portare una rotazione nella direzione di provenienza del vento dai quadranti nord-orientali.

E sul nostro Paese cosa succederà?

L'aria fredda prevista sull'Europa la prossima settimana, sarà in grado di sfiorare soltanto marginalmente il nostro Paese. Una riduzione modesta delle temperature è prevista soprattutto sulle regioni del nord e sui versanti adriatici. Sul Tirreno e sulle due isole maggiori i valori resteranno quasi invariati. Deboli precipitazioni potranno interessare i settori di nord-est e l'alto Adriatico tra martedì e mercoledì prossimo, nevose sull'Appennino.

In seguito è prevista una rapida intensificazione della circolazione occidentale e con essa un nuovo rialzo delle temperature dalla seconda metà di dicembre. Le speranze di neve in pianura sulle regioni del nord, appaiono nel compesso ridimensionate rispetto alle ipotesi iniziali, mentre sembrano crescere le chances di un'evoluzione piovosa nel periodo successivo.

