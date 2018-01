PREVISIONI METEO: la nuova perturbazione imminente!

Giungiamo ormai al medio termine e possiamo adesso discutere un po' meglio, circa gli effetti della nuova perturbazione prevista interessare il nostro Paese dalla seconda metà della settimana corrente; quest'ultima riuscirà a scavarsi un varco in corripondenza dei settori occidentali europei, laddove già entro domani, giovedì 25 gennaio, troveremo una saccatura disposta col proprio asse tra la Penisola Iberica e l'ovest della Francia.



L'anticiclone delle Azzorre, centrato con i propri massimi sull'oceano Atlantico, chiuderà in breve tempo i rubinetti dell'aria fredda polare-marittima diretti alla nostra circolazione di bassa pressione che di conseguenza tenderà ad evolvere molto rapidamente in un "cut-off" , spinto verso le latitudini di basso Mediterraneo dall'ingerenza dell'alta pressione sui settori centrali d'Europa.



Domani, giovedì 25 gennaio, ne conseguirebbe un cambiamento abbastanza veloce delle condizioni atmosferiche sulle regioni settentrionali italiane, con le prime precipitazioni pronte ad intervenire sull'angolo di nord-ovest.



Venerdì 26 gennaio nubi e precipitazioni riguarderanno più nello specifico la Liguria di Ponente, la fascia alpina e prealpina del Piemonte, con nevicate abbondanti anche a quote modeste.



Sabato 27 e domenica 28 il maltempo si trasferirebbe velocemente verso sud, interessando con rovesci e precipitazioni in primis la Sardegna.



Il contesto delle temperature tornerebbe in linea con le medie del periodo, flessioni più evidenti si farebbero sentire sull'angolo nord-occidentale e sulla Sardegna, in successiva ripresa negli ultimissimi giorni di gennaio.



