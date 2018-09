PREVISIONI METEO: la lunga marcia verso l'autunno

La prima controffensiva al lungo anticiclone di queste settimane è diventata realtà; nelle ultime 24 ore le temperature hanno subito una decisa diminuzione su gran parte del nostro Paese e la Tramontana soffia decisa sull'alto Adriatico edi i versanti Tirrenici. Andremo avanti così ancora per un po', mercoledì mattina i valori termici minimi previsti sia in quota che al suolo con le inversioni termiche pronte a manifestarsi nelle valli interne e sulla Valpadana. Tra giovedí e venerdì viene altre si confermata la "chiusura" anticiclonica che riporterà soprattutto in quota e lungo le coste valori più elevati di temperatura.

Lo svolgersi successivo degli eventi ancora in parte da comprendere, riporterà una nuova circolazione d'aria instabile questa volta più strutturata anche in quota a cavallo tra il termine di settembre e l'esordio di ottobre, il secondo mese dell'autunno meteorologico.

Con tutta probabilità sarà questo secondo affondo a segnare in via definitiva il passaggio di consegne tra l'estate e l'autunno . Basandoci sugli ultimi aggiornamenti, in questa sede dovremo aspettarci anche delle manifestazioni di instabilità a sfondo temporalesco che dovrebbero interessare con maggior probabilità i settori italiani centrali e meridionali, sebbene alcuni modelli ipotizzino anche un coinvolgimento delle regioni del nord. A quel punto anche l'assetto delle temperature dovrebbe subire un contraccolpo PERMANENTE verso il basso, con valori autunnali ed i primi freddi di stagione nelle zone interne al primo mattino e sui rilievi.

Conferme o smentite nei prossimi aggiornamenti su meteolive.it