Previsioni meteo: l'autunno fara' la voce grossa, prossimo week-end pieno di maltempo

Caldo fuori stagione e bel tempo hanno ormai i giorni contati. L'ottobrata che ci sta accompagnando da inizio settimana proseguirà ancora per poco grazie alla destinato a tornare nelle proprie sedi.I primi segni di cambiamento del tempo li osserveremo domani al nord, quando aumenteranno nettamente le nubi e si affacceranno le prime piogge. Tra martedì e mercoledì, invece, toccherà al centro-sud subire gli effetti di questa prima rapida perturbazione.

In questi tre giorni, tra lunedì e mercoledì, le temperature caleranno gradualmente da nord a sud: gli ultimi scampoli di caldo simil-estivo li ritroveremo proprio sul Meridione nella giornata di mercoledì dopodichè le temperature torneranno sulle medie del periodo. Andiamo ora a vedere quando effettivamente potrebbe piovere e in che misura.

PERTURBAZIONE AD INIZIO SETTIMANA - A spazzar via l'aria calda e il bel tempo ci penserà una prima perturbazione tra lunedì 14 e martedì 15. Dapprima interesserà il nord tra domani e martedì mattina, dove porterà piogge e locali rovesci di forte entità (soprattutto a ridosso dei rilievi di Liguria e Piemonte). Nella giornata di martedì il fronte instabile carico di piogge attraverserà anche il centro-sud portando qualche ora di maltempo ed un discreto calo delle temperature. Gli ultimi fenomeni interesseranno il sud nella giornata di mercoledì, mentre nel frattempo tornerà a splendere il Sole altrove, in un contesto termico decisamente più vicino al periodo.

FORTE GUASTO NEL PROSSIMO WEEK-END - Dopo una breve pausa tra mercoledi 16 e venerdì 18, l'autunno potrebbe davvero fare la voce grossa sull'Italia e nel Mediterraneo. Vi è la possibilità, infatti, della discesa di una vasta perturbazione nord atlantica che potrebbe portare diversi giorni di maltempo sulla nostra penisola, soprattutto al nord e sulle regioni tirreniche. In queste situazioni i fenomeni potrebbero assumere, localmente, carattere di eccezionalità.Il prossimo fine settimana potrebbe dunque essere compromesso dal maltempo su buona parte d'Italia: ne approfitteranno anche le temperature per portarsi localmente anche sotto le medie del periodo e soprattutto ne approfitterà la neve, vitale per le nostre montagne ormai in piena siccità.